Auch in diesem Jahr gibt es eine Fahrzeugsegnung auf den Bussenparkplätzen am Sonntag, 22. Juli, im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr. Alle, die ein Fahrzeug segnen lassen möchten – ob Fahrrad, Motorrad, Auto und besonders landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge – lädt Bussenpfarrer Albert Menrad dazu ein.