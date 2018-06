Für die Schwachen stark machen

Neuer Vorstand, neue Pläne: Der VdK Uttenweiler hat seit der vergangenen Hauptversammlung eine neue Vereinsspitze. Vorsitzender Peter Leidig und sein Team haben einiges vor – vor allem wollen sie den Sozialverband in Uttenweiler und Umgebung bekannter machen.

An den Folgen des Zweiten Weltkriegs hatte Heidi Brückls Vater sein ganzes Leben lang zu leiden. An der Front war eine Granate in den Händen des jungen Soldaten explodiert. Und als er endlich die Kriegsgräuel hinter sich ließ und zurück in seine oberschwäbische Heimat kam, hatte er mehrere Finger eingebüßt und war an einem Auge erblindet.

„Solche Fälle waren damals ganz typisch im VdK“, berichtet seine Tochter heute. Heidi Brückl ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied im VdK Uttenweiler und engagiert sich seit kurzem als Schriftführerin, ein Amt, das zuvor schon ihre Mutter ausgeübt hat. Seit ihr kriegsversehrter Vater in der Nachkriegszeit in den Sozialverband eingetreten ist, hat sich dessen Rolle grundlegend geändert: Aus dem „Verband deutscher Kriegsopfer“ – so die ursprüngliche Bedeutung – ist der größte Sozialverband Deutschlands geworden. Der VdK kümmert sich heute nicht allein um Kriegsgeschädigte, Kriegerwitwen und -waisen, sondern tritt allgemein für die Belange von Behinderten, Rentern, Kriegs- und Wehrdienstopfern, Zivildienst- und Unfallopfern, chronisch Kranken, Arbeitslosen, sozial schwachen und älteren Menschen ein.

Das Problem dabei ist nur: Viele Leute wissen das gar nicht. Auch Heidi Brückl blickt immer wieder in fragende Gesichter, wenn sie von ihrer Mitgliedschaft im VdK berichtet. „Alle meinen, es geht nach wie vor nur um Kriegsversehrte“, bestätigt auch Peter Leidig, der seit Anfang des Jahres in der Nachfolge von Jürgen Maas den Vorsitz innehat. Als eine seiner ersten Aufgaben hat sich das neue Vorstandsteam deshalb vorgenommen, den VdK in Uttenweiler und Umgebung bekannter zu machen. Eine Möglichkeit: Infostände bei Veranstaltungen, überlegt Leidig. „Die Direktansprache ist einfach das Beste.“

Denn da sich viele, gerade auch junge Menschen, nichts unter dem Sozialverband vorstellen können, sind auch die Vorteile wenig bekannt, die eine Mitgliedschaft mit sich bringt. So berät der VdK seine Mitglieder etwa bei Rentenangelegenheiten, Fragen rund um Rehabilitation, Pflegeversicherung und Sozialhilfe. Die Prozessbevollmächtigten des VdK vertreten die Mitglieder zudem vor Sozialverwaltungen und -gerichten, durch alle Instanzen hinweg. Und bei 1,9 Millionen Mitgliedern hat der VdK auch politisch ein Gewicht und bringt sich ein in aktuellen Debatten der Sozial- und Gesundheitspolitik.

Auch Karl Ringeis ist über die Sozialrechtsberatung des Kreisverbands Biberach zum VdK gekommen. Nachdem er sich jahrelang zwischen seiner Arbeit auf Montage und dem privaten Hausbau aufgerieben hatte, erlitt Ringeis mit 52 Jahren einen Herzinfarkt. Die Fachleute des VdK hätten ihn umfassend dabei unterstützt, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen, so Ringeis. Denn wer krank ist, der ist von dem ganzen Papierkram schnell überfordert. „Man hat da einfach auch nicht die Ahnung, das Wissen, und auch nicht die Kraft“, sagt Ringeis, der sich heute im Beirat engagiert.

Auch wenn es häufig wie bei Karl Ringeis eine Krankheitserfahrung ist, die zu einer Mitgliedschaft beim VdK führt, steht beim Ortsverband Uttenweiler ganz einfach die Geselligkeit im Mittelpunkt. Beim anstehenden Sommerfest auf der Ahlener Höhe, bei der Weihnachtsfeier auf dem Bussen oder bei Treffen im Kreisverband erfahren sich die Mitglieder als Teil einer großen Gemeinschaft, die sich für die Schwachen stark macht.

Info: VdK Uttenweiler

119 Mitglieder gehören dem VdK Uttenweiler an. Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus: Peter Leidig – Vorsitzender, Elfriede Strangfeld – stellvertretende Vorsitzende, Hermann Fuchs – Kassierer, Ernst Halbherr – Kassenprüfer, Heidi Brückl – Schriftführerin, Maria Ringeis – Frauenbeauftragte; Ursula Veit, Harald Becker und Karl Ringeis – Beiräte.

Der VdK freut sich über neue Mitglieder. Wer Interesse hat, kann sich an Vorsitzender Peter Leidig unter Telefon 07374/91024, mobil 0174/9308192 oder per Mail an leidig.peter@online.de wenden. Weitere Informationen zum VdK gibt es unter