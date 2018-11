Fünf Jahre Dorfladen in Uttenweiler

Im Sommer vor fünf Jahren ist der Dorfladen mitten in Uttenweiler plötzlich leer gestanden. Die fehlende Nahversorgung wurde allseits bedauert. Das animierte Gertrud Luibrand. Sie machte sich selbstständig und eröffnete im November 2013 einen neu gestalteten Lebensmittel- und Gemischtwarenladen. Damit begann eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

Heute bietet Gertrud Luibrand zehn Mitarbeiterinnen, darunter zwei Halbtagskräften, einen sicheren Arbeitsplatz und den Bürgern von Uttenweiler und Umgebung einen Laden, in dem Kundenwünsche erfüllt werden. Klar, dass es dafür beim Firmenjubiläum jede Menge Lob, Dank und Anerkennung gab.

Eine Stammkundin ist Marie Liese Schilling. Sie lobte am Jubiläumsfesttag „die immer freundliche, hilfsbereite Bedienung“ und meinte: „Hier gibt es alles, was man zum Leben braucht.“ Diese Überzeugung teilen viele Kunden. Einige freuen sich besonders über den integrierten Post- und Reinigungsdienst, andere schwärmen von der gemütlichen Kaffeeecke, dem frischen Obst- und Gemüseangebot, dem leckeren Holzofenbrot, den besonderen Geschenkartikeln oder von der einzigartigen Warenpräsentation, die das Einkaufen zum Erlebnis mache. Ingrid Kadus bedankte sich am Freitag bei Gertrud Luibrand und ihrem Team für den „Rundumservice“ im Dorfladen mit den Wo rten: „Dass wir so einen Laden mitten im Ort haben, da müssen wir alle froh und dankbar sein.“

Froh und dankbar ist auch Gertrud Luibrand. Sie schätzt ihre Mitarbeiterinnen und lobt deren Engagement. Eigens zum Jubiläum wurden die über Jahre gesammelten, liegengebliebenen Einkaufszettel hinter Glas gebracht und eingerahmt. Bei Suppe, Sekt, Glühwein und Gebäck schmunzelte mancher Besucher über dieses gelungene Sammelsurium, das im Eingangsbereich des Dorfladens zum Verweilen einlud.