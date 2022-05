Evangelische Kirchengemeinde feiert 25 Jahre Gemeindehäusle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bis ins Jahr 1997 hatte die evangelische Kirchengemeinde Attenweiler -Uttenweiler in Uttenweiler keinen eigenen Treffpunkt. Durch die Mithilfe des Landkreises, des Kirchbezirkes, der Gemeinde Uttenweiler wie vieler ehrenamtlicher Helfer vor Ort konnte ein kleines Gemeindehaus erstellt werden. Das 25-jährige Bestehen für Kinderkirche, Frauenkreis und Gottesdienste wurde in einem Gottesdienst an Christi Himmelfahrt mit einem anschließenden Beisammensein gefeiert.

Der ehemaliger Bürgermeister Wolfgang Dahler erinnerte an die damalige Chance die Container zu erwerben und diese mit Hilfe von vielen ehrenamtlichen Helfern so in Stand zu setzen, dass diese als Gemeindehaus für die evangelische Kirchengemeinde genutzt werden konnten.

In dem Gottesdienst wurde Gudrun Dahler mit der Brenz-Medaille in Bronze, benannt nach dem Reformator Johannes Brenz, ausgezeichnet.

Gudrun Dahler war in der Kirchengemeinde seit Mitte der 80er-Jahre in verschiedenen Funktionen aktiv. Sie gründete damals die Kinderkirche in Uttenweiler , war 24 Jahre Kirchgemeinderätin und hatte bis jetzt die Leitung des Frauenkreises Uttenweiler inne. „Ohne Sie hätten wir keine Kinderkirche und auch kein Gemeindehäusle“, freute sich Herbert Seichter, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Attenweiler-Uttenweiler, mit seinem Gemeindemitglied.

Pfarrer Seichter überreichte als Dank der Kirchengemeinde ein Geschenk.

Die Geehrte war von der Ehrung sichtlich gerührt , bedankte sich bei allen Mitgliedern der Kirchengemeinde wie den Kirchengemeinderäten und Pfarrern, mit denen sie in den über 30 Jahren zusammenwirken durfte und ging in ihrer Dankesrede auf einige Highlights wie die Reise des Frauenkreises nach Istanbul ein.

Nach dem Gottesdienst wurden bei einem gemütlichen Beisammensein Erinnerungen ausgetauscht.