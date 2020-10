Etwas anders, aber trotzdem unvergesslich

In diesem Jahr hat vieles ausfallen müssen oder ist anders gelaufen als geplant. Auch neun Kinder der Pfarrei Dieterskirch, Dietershausen und Oberwachingen mussten lange auf ihr Fest warten. Mit auf den Tag genau fünfmonatiger coronabedingter Verspätung war es aber dann endlich soweit und die Kinder empfingen ihre erste heilige Kommunion in der St. Ursula- Kirche in Dieterskirch.

Auch das Erlebnis, zum ersten Mal an den Tisch zum Herrn treten zu dürfen, war anders als gewohnt: Die Erstkommunion fand nicht wie sonst am Sonntag, sondern an einem Samstag statt; die Kinder waren zuvor in zwei Gruppen eingeteilt worden und es wurden zwei Erstkommunionsgottesdienste abgehalten. Durch diese Regelung war es möglich, dass viele Familienmitglieder der Erstkommunionskinder am Gottesdienst teilnehmen konnten. Mund- und Nasenschutz, Desinfektion und Abstand waren auch bei den festlichen Gottesdiensten mit Pfarrer Uwe Grau eine leidige, aber wichtige Pflicht.

Das Motto „Mit Jesu Liebe unterwegs“ prägte die Vorbereitung auf die Kommunion und zog sich ebenso durch Pfarrer Graus Predigt. Musikalisch umrahmt wurden die Gottesdienste sowie die Dankandacht von vier Mitgliedern des Kirchenchors unter der Leitung von Petra Grom, die zuerst mit Liedauswahl, Gesang und der Orgelbegleitung durch Daniela Scheffold für einen sehr festlichen Rahmen sorgten. Die Mitglieder des Musikvereins Dieterskirch umrahmten den Kirchenein- und auszug der Kommunionkinder mit festlichen Klängen.

Die Kinder durften durch Vortragen der Fürbitten und mit ihrem Kommunionslied „Gott ist mit uns unterwegs“, begleitet von Petra Grom an der Gitarre, den Gottesdienst mitgestalten.