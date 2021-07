Erste Pferdesegung auf dem Bussen

Auf dem Bussen hat es am vergangenen Sonntag eine erste Pferdesegnung gegeben. Unter anderem war die Blutreitergruppe aus Uttenweiler dabei. Bereits am frühen Vormittag machten sich die festlich geschmückte Pferde, Ponys und einige Kutschengespanne auf den Weg zum Bussen. In einer Wortgottesdienstfeier mit Pfarrer Grau wurde miteinander gebetet und gesungen. Nachdem im vergangenen Jahr der Blutritt ausgefallen musste, war dieses „Blutrittle“ auf den Bussen vielleicht eine kleine Entschädigung für die Reiter und ihre Pferde. Und so war auch die Verehrung des heiligen Blutes ein Thema der Wortgottesfeier. Besonders schön an diesem Gottesdienst war, dass Jung und Alt zusammen gefeiert haben. So war die jüngste Reiterin gerade sechs Jahre alt und der älteste Reiter schon weit über 60 Jahre. Nachdem Pfarrer Grau am Ende des Gottesdienstes den Segen für Pferd und Reiter erteilt hatte, war noch ausreichend Zeit für Begegnung und Austausch. „Damit haben wir eine Tradition begründet“, freuten sich Pfarrer Grau und Pastoralreferentin Sr. Marietta und planen dieses geistliche Angebot auch wieder für das kommende Jahr.