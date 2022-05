Erfolgreiche Saison trotz der entfallenen Kursaktivitäten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 6. Mai hat die Abteilung Ski & Board des SV Uttenweiler ihre diesjährige Abteilungsversammlung abgehalten. Der Abteilungsleiter Dominik Steiner konnte dazu ca. 30 Teilnehmende, meist Ski- und Snowbaordlehrer*innen, begrüßen. Im Rahmen der Abteilungsversammlung blickte er auf die Wintersaison zurück und gab einen Ausblick auf den bevorstehenden Sommer.

Die Berichte zu den Skikursaktivitäten in der vergangenen Saison vielen eher kurz aus, da diese durch die pandemiebedingten Auflagen nicht stattfinden konnten. Dennoch blickt die Abteilung erfreulich auf andere Aktivitäten zurück. Darunter fallen die Saisoneröffnung im Stubaital, die Ausfahrt ins Blaue sowie der Kids-Day. Auch neben der Piste konnte die Abteilung Aktivitäten anbieten, wobei erstmals die Frauenberggaudi in Laterns stattfand. Auch das Freeride-Wochenende am Arlberg war wieder ein voller Erfolg. Einen schönen Wintersaisonabschluss hatten einige Teilnehmende Ende April in Sölden.

Im Bericht des Skischulleiters Dominik Geißinger wurde vor allem der Bereich Ausbildung thematisiert. Dabei hat die Skiabteilung erfolgreiche Trainingstage für das Nachwuchslehrteam anbieten können. Ebenfalls darf die Abteilung Ski & Board seit diesem Jahr drei neue Trainer-C in ihrem Team begrüßen. Manuel Maurer, Jonas Schmauder und Jana Sonnenmoser waren beim Lehrgang im März erfolgreich. In derselben Woche haben Stefan Maurer und Annika Sonnenmoser erfolgreich am Prüfungslehrgang zum Instructor teilgenommen. Dominik Geisinger gratulierte allen Prüfungslehrgang-Teilnehmenden und animierte im gleichen Zuge den Nachwuchs aktiv zu bleiben.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Andreas Ganser als zweiter Vorsitzender Annika Sonnenmoser als Schriftführerin und Thomas Schmauder als Ausschussmitglied bestätigt.

Auch im Sommer hat die Abteilung Ski & Board einige Aktivitäten geplant. Zum ersten Mal soll es ein Bike&Grill geben, bei welchem die Trails rund um Biberach mit dem Mountainbike erkundet werden. Auch das Angebot eines gemeinsamen Trailrunning-Events im Lautertal wird neu sein. Ebenso wird wieder ein gemeinsames Wasserskifahren, eine 2-Tages-Bergtour sowie eine Bergmesse stattfinden. Auch das Sommerferienprogramm des Gesamtvereins wird wieder stattfinden und von der Abteilung Ski & Board unterstützt. Weitere Informationen zum Sommerprogramm werden in Kürze online verfügbar sein.