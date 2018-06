Endspurt für die Arbeiten am Schlosshofareal

Weitere Arbeiten für das Schlosshofareal hat der Gemeinderat Uttenweiler in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Darunter auch Restaurationsarbeiten im Braumuseum über rund 23700 Euro.

Die Räumlichkeit des Museums mit seinem Inventar hatte das Architekturbüro Löffler bisher bei der Berechnung der Baukosten ausgeklammert. In einer Besichtigung mit Vertretern des Denkmalamts, des Architekturbüros und des Bauamts Riedlingen sei vereinbart worden, nur die allernötigsten Arbeiten in diesem Bereich – also Verputz oder Elektroarbeiten – vorzunehmen, so die Verwaltung. Das Inventar werde entstaubt und konserviert. Sie Stahlfenster ausgebaut, aufgearbeitet und durch die Firma Moll neu verglast. Die Leistungen hat die Firma Herrmann zu einem Gesamtpreis von rund 23700 Euro angeboten.

Für die Fluchttreppe hat die ausführende Firma Kattner ein Nachtragsangebot über gut 13000 Euro vorgelegt. Prüfungen von Statiker und Prüfstatiker hatten mehrmals Anpassungen in der Planung nach sich gezogen. Außerdem haben sich wegen der statischen Anforderungen Mehrmassen im Stahlbereich, Verzinkung und Lackierung ergeben.

Auch im Bereich der Sanitärinstallation hatte der Gemeinderat über ein Nachtragsangebot zu entscheiden. Bei der Versorgungsleitung für den Garten bestehe die Gefahr von stehendem Wasser, so die Verwaltung. Daher sei die Entkopplung der Leistung vom Netz der Seniorenwohnanlage über einen freien Auslauf notwendig. Eine Pumpe soll zudem den nötigen Druck wieder herstellen. Das Nachtragsangebot der Firma Burk für diese Anlage inklusive Einbindung in die Installation beläuft sich auf rund 4100 Euro.

Außerdem bietet die Firma Burk die Lieferung und den Einbau von Wasserzählern an. Die Angebotssumme für die insgesamt 34 Warm- und 34 Kaltwasserzähler beläuft sich auf knapp 2500 Euro.

Auch wenn die Arbeiten an Brauereigebäude selbst abgeschlossen sind, gibt es noch ausstehende Kleinigkeiten. So stehe auf der Nordwestseite des Brauhauses, wo das ehemalige Kühlhaus angebaut war, noch ein Tuffsteinsockel hervor, so die Verwaltung. Das Denkmalamt habe es abgelehnt, den Sockel mit mineralischem Putz verputzen zu lassen. Die Firma Waldner hat dagegen eine Verkleidung mit Cortenstahl angeboten, was knapp 2200 Euro kosten würde. Die Verkleidung soll Regen und somit Schäden vom Gebäude abhalten.

Unter den noch ausstehenden Leistungen nimmt die Inneneinrichtung einen großen Teil ein. Das Gewerk Küchen hat die Gemeinde Uttenweiler beschränkt ausgeschrieben. Für die Küchen der Service-Wohnungen gingen fünf Angebote ein, wobei das der Firma KWB aus Bad Saulgau mit rund 64700 Euro sich als das günstigste erwies. Bei den drei Küchen der Wohngemeinschaft, der Tagesbetreuung und im Veranstaltungsraum hatten die Gemeinderäte ebenfalls unter fünf Angeboten zu entscheiden. Günstigster Bieter war die Frima Pfender aus Deiterskirch mit einer Angebotssumme von knapp 55600 Euro.

Auch das Gewerk Einbaumöbel hat die Gemeinde beschränkt ausgeschrieben. Unter den fünf Angeboten war das der Firma Karls Moll aus Uttenweiler mit knapp 12200 Euro das günstigste.

Das Gewerk Mobile Möblierung umfasst die Möbel in der Wohngemeinschaft, der Tagesbetreuung und im Gewölbekeller. Bei einer beschränkten Ausschreibung, bei der sechs Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden, erhielt die Gemeinde nur ein Angebot. Die Firma Thomas Bihler GmbH aus Ravensburg hat ein Angebot über 57500 Euro abgegeben.

Die Firma Jakumis hat beim ebenfalls beschränkt ausgeschriebenen Gewerk Endreinigung das günstigste Angebot über 13500 Euro abgegeben. Insgesamt waren zwei Angebote eingegangen.

Drei Angebote gingen beim beschränkt ausgeschriebenen Gewerk Schließanlage ein. Obwohl die Firma Schanz aus Mengen mit einer Angebotssumme von 5900 Euro das güngstigste Angebot abgegeben hatte, erteilte der Gemeinderat der Firma Jakumis zum Angebotspreis von knapp 13500 Euro den Zuschlag.

Alle Aufträge vergab der Gemeinderat jeweils mit einstimmigem Beschluss.