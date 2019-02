Elektro-Ladesäule für Uttenweiler

Der Ausbau einer Glasfaser-Infrastruktur beschäftigt weiterhin den Gemeinderat Uttenweiler. Themen der jüngsten Ratssitzung waren aber auch die Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm und einer Elektro-Ladesäule am Rathaus.

Einstimmig hat der Gemeinderat Uttenweiler in seiner jüngsten Sitzung den Breitbandausbau FTTB/FTTH für das Gewerbegebiet Dentingen und einigen Wohngrundstücken in der Ortslage von Dentingen bewilligt. Diese Bereiche können derzeit aufgrund einer besonderen Ausbausituation nicht vom FTTC-Ausbau der Telekom profitieren. Der Gemeinderat beauftragte das Ingenieurbüro Geodata mit der Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung und Objektbetreuung (Glas bis ins Haus). Die Kosten in Höhe von rund 27 600 Euro sind bereits in der Grobkostenschätzung für den Förderantrag enthalten. Wie Bürgermeister Werner Binder und Ortsbaumeister Markus Rieger betonten, werde die Gemeinde schnellstmöglich die Planungen umsetzen.

Hinsichtlich der Klärschlammverwertung erteilte der Gemeinderat einstimmig die Zustimmung zum Beitritt des neu geplanten Zweckverbands Steinhäule. Hintergrund sind neue Erkenntnisse und gesetzliche Änderungen. Im Wesentlichen geht es dabei um die thermische Klärschlammverwertung und -entwässerung. Da der Gesetzgeber im Jahre 2017 die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlämmen und eine schrittweise Umsetzung für die Kläranlagen beschlossen hat, soll das Klärwerk Steinhäule in Zukunft entsprechende Investitionen tätigen. „Die Phosphor-Rückgewinnung kostet Geld und wir können uns nicht selbst darum kümmern“, begründete der Bürgermeister das Vorhaben.

Wie seit längerem im Dialog mit der EnBW besprochen, möchte der Energieversorger eine „Ladeinfrastruktur für E-Mobilität“ – kurz: Elektro-Ladesäule – in Uttenweiler aufbauen. Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Gestattungsvertrag ebenfalls einstimmig zu. Die Kosten für Investition, Unterhaltung, Abrechnung und Gebühren für die Ladesäule, die im Bereich des Parkplatzes am Rathaus installiert werden soll, werden von der EnBW selbst getragen. Der Gestattungsvertrags-Entwurf sieht vor, dass bis zum Ablauf des 31. 12. 2035 zwei Parkflächen für Aufbau und Betrieb der Säule unentgeltlich zur Verfügung stehen. Der Bürgermeister bedankte sich bei der EnBW für diesen zukunftsorientierten Aufbau der Elektroinfrastruktur, bemerkte aber auch: „Mit dem Elektroauto vom Bürgermeister hat das aber nichts zu tun!“