EK-Kinder gestalten Blumenteppich

Die Erstkommunionkinder aus Uttenweiler haben mit ihren Familien am Fronleichnamstag in Uttenweiler einen Blumenteppich gestaltet. Jedes Kind durfte zu Hause eine leere Pizzaschachtel mit einem Motiv belegen, die dann am Morgen des Fronleichnamstages zu diesem wunderschönen Teppich zusammengefügt wurden.