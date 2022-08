Eine Woche Spiel und Spaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Woche lang hat der SV Uttenweiler mit seinen fünf Abteilungen wieder für Spiel, Spaß und Unterhaltung gesorgt. Diese Jahr stand alles im Zeichen der Uttipiade und die Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren konnten sich in verschiedenen spaßigen Disziplinen messen. Neu war, dass als Wochenritual ein gemeinsames Lied mit eigenem Text zu einer bekannten Melodie gesungen und getanzt wurde, was auch am Ende der Woche zusammen mit den abholenden Eltern nochmals zum Besten gegeben wurde. Die fünf Abteilungen (Tennis, Freizeit, Fußball, Ski&Board und Handball) haben sich wieder einiges einfallen lassen, um den Kindern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Von einem Tennistraining, einem riesigen Kreidebild oder auch dem Sportabzeichen, sowie einer Fahrradtour oder verschiedenen Ballspielen, bis zur riesigen Wasserrutsche war einiges geboten, um nur ein paar der Aktionen zu nennen. Der Spaßfaktor war hoch und die Kinder haben alles super mitgemacht. Ein großer Dank an alle Beteiligten und Helfern.