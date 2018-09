Eine ganze Woche Spiel und Spaß mit dem SVU

Zum ersten Mal hat sich der gesamte Sportverein Uttenweiler am Sommerferienprogramm beteiligt und das gleich mit einer ganzen Woche. Insgesamt 27 Kinder haben daran teilgenommen, die teils die ganze Woche, teils nur einzelne Tage von den verschiedenen Abteilungen die Woche hindurch betreut und mit abwechslungsreichem Programmen unterhalten wurden.

Los ging es am Montag mit der Tennisabteilung, der es gelungen war, das WTB-Mobil des Württembergischen Tennisbunds zu organisieren und den Kindern ein Tennis-Schnuppertraining zu ermöglichen. Am Nachmittag stand Batiken auf dem Programm, bei dem jedes Kind sein mitgebrachtes T-Shirt in bunte Farbtöpfe tauchen konnte. Am Dienstag legten die Kinder unter der Betreuung der Freizeitabteilung das Leichtathletik-Sportabzeichen ab. Mit Bravour meisterten sie die Disziplinen Weitsprung, Weitwurf, 50- und 800-Meter-Lauf. Nachmittags war ein anstrengendes Jumping-Training mit fetziger Musik angesagt. Am dritten Tag übernahm die Abteilung Ski & Board. Bei einer Spaßolympiade mit Disziplinen wie Schuggerles, Röhrles oder Spinne konnten die Kinder Punkte sammeln. Bei der anschließenden Schnitzeljagd über den Dettenberg mit Ziel Ahlener Höhe konnten die Kinder sogar die Einsatzmöglichkeit eines LVS (Lawinenverschüttungssuchgerät) kennen lernen. Am Donnerstag stand der Tag ganz im Zeichen des Fußballs. Unter Anleitung einiger junger Fußballerinnen und Fußballer konnten die Kinder ihre Fähigkeiten mit dem Ball testen, verbessern und bei einem Spiel zum Einsatz bringen. Der letzte Tag wurde von der Abteilung Handball gestaltet. Die im Freien aufgebauten Stationen einer Geschicklichkeitsolympiade wurden wegen des schlechten Wetters kurzerhand ins Trockene in und am Dorfgemeinschaftshaus verlegt. Am Nachmittag ließen die Beteiligten nach einer Runde Wikingerschach, Gesellschaftsspielen und Tischtennis den Tag ausklingen.

Eine volle Woche hindurch wurden die Kinder mit Mittagessen und Zwischenmahlzeiten versorgt, außerdem gab es Wasserspiele, Wasserrutschen und -bomben, Tischtennis und Verschnaufpausen. Das Fazit aller Beteiligter ist eine rundum gelungene Woche, die im nächsten Jahr wiederholte werden soll.