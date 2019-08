Unbekannte Täter haben am Dienstag oder Mittwoch in Uttenweiler bei einem Einbruch in einen Bauwagen technische Geräte erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen sie in der Zeit zwischen 16.45 und 6.45 Uhr in der Sailerstraße das Fenster eines Bauwagens ein. Dort nahmen die Einbrecher ein Radio und ein Tablet mit. Außerdem entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Riedlingen, Telefon 07371/9380, hat die Ermittlungen aufgenommen.