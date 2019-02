Ein Unbekannter ist am Sonntag in ein Haus in Uttenweiler eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 12.30 und 22.45 Uhr. Der Einbrecher hebelte an dem Gebäude in der Hölderlinstraße eine Tür auf. Im Innern durchsuchte er sämtliche Zimmer. Er fand Schmuck und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Beamten vom Polizeirevier Riedlingen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen den Täter. Sie fragen: Wer hat am Sonntag in der Hölderinstraße verdächtige Personen gesehen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben?