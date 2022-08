Einbrecher machen Beute

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist gegen 1.30 Uhr in eine Hütte am Ortsrand von Dieterskirch eingebrochen worden. Beim Einbruch wurden drei maskierte Diebe von einer Kamera gefilmt, wie die Polizei bekannt gibt. Im Innern der Hütte suchten die Einbrecher nach Brauchbarem und fanden ein Radio und zwei Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und wertet nun Spuren aus. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07371/9380 zu melden.