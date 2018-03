Ein ganzer Ort ist närrisch

Großen Einfallsreichtum, viel Kreativität und Herzblut haben die Akteure des Offinger Fasnetsumzug gezeigt. In zwei Runden ging es für die Gruppen am Fasnetssonntag von der Bussenhalle durch den Ort und wieder zurück – so konnten die begeisterten Zuschauer am Straßenrand die aufwendigen Kostüme und tollen Ideen schon besser bewundern. Allen voran eröffneten zwei junge Festreiterinnen auf Ponys den Umzug. Mit dabei waren auch die Mitglieder des Musikvereins, der Kindergarten Bussenzwerge, eine Abordnung der Uttenweiler Pflguraicher und mehrere Einzelgruppen. Für gute Stimmung sorgten auch die Offinger Feuerwehrmänner als Bierflaschen. Von seiner Kiste aus prostete der „Offinger Zwölferpack“ fröhlich dem Publikum zu. Beim Kinderball in der Bussenhalle im Anschluss kam der Offingerr Narrennachwuchs ganz auf seine Kosten. Mit bunten Beiträgen der Vereine feierten die Offinger Narren am Fasnetssonntag noch bis spät in die Nacht. Foto: Petra Moll