Ein Experimentierraum für die Grundschüler

Der frühere Physikraum der Uttenweiler Abt-Ulrich-Blank-Grundschule soll zum Experimentierraum werden: Das hat der Uttenweiler Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen. Der derzeitige naturwissenschaftliche und in Stufen angelegte Raum ist für die Grundschüler so nicht mehr nutzbar, weshalb die Podesteinbauten samt Installationen entfernt und der Raum geebnet werden soll. Dies hat auch den pädagogischen Hintergrund, dass die Schüler ihre Experimente zukünftig in Gruppenarbeit durchführen und nicht von oben auf einen Experimentiertisch herabsehen sollen. Für die geplanten Um- und Ausbauten wie Rückbauarbeiten, Installation, neue Heizkörper und zwei neue Spülbecken im Raum sind im Haushalt 2019 bereits 35 000 Euro eingeplant worden, wie Bürgermeister Werner Binder betonte: „Jetzt müssen wir die Sache nur noch umsetzen und werden uns dazu auch die Räumlichkeiten vor der nächsten Sitzung selbst ansehen.“