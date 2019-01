„Eigene Vergangenheit muss reflektiert werden“

Zusammen mit der Krieger- und Soldatengemeinschaft Uttenweiler und anderen Vereinen gedachten Vertreter von Kirche und Gemeinde in einer nachhaltig wirkenden Feierstunde den Opfern der beiden Weltkriege. In Wort und Musik war die Mahnung „Nie wieder Krieg“ unüberhörbar.

Vom Schlosshof aus marschierten Uttenweilers Vereine zum Gedenkgottesdienst in die Pfarrkirche. Pater Tomy stellte die Prämissen „Nie wieder Krieg“ und „Bewahret den Frieden“ in den Mittelpunkt seiner Predigt. Die musikalische Mitgestaltung oblag dem Gesangverein Uttenweiler.

Mit getragenen Weisen stimmten der Musikverein mit Ralf Kriz und der Gesangverein mit Ulrike Marquart in die Feierstunde vor dem Ehrenmal auf dem Friedhof ein. Rudolf Reiter legte seinem Prolog die Kernpunkte „Krieg dem Kriege und Friede auf Erden“ zugrunde. „Vier Jahre im Schützengraben, zuhause Frau und kleine Knaben, doch niemand sagte die Wahrheit“ formulierte er. „Es darf und soll so nicht weitergehen.“

„Der Erste Weltkrieg, dessen Ende auf das Jahr 1918 weist, gilt manchen Historikern als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, stellte Bürgermeister Werner Binder an den Beginn seiner Rede.Nach wenigen Jahren folgte der Zweite Weltkrieg mit ebenfalls Millionen von Toten und unvorstellbaren Gräueltaten. 74 Jahre Frieden und Freiheit sei unser Privileg. Eine Friedenszeit, die noch nie so lange gedauert hat, betonte er. Sogar das geteilte Deutschland konnte man wieder vereinen. „Doch wie gehen wir mit unserem Reichtum Frieden, Freiheit und Wohlstand um?“. fragte er. Es fehle der Druck, die eigene Vergangenheit zu reflektieren. „Deswegen sind wir hier versammelt und auch unsere Kinder sollen davon erfahren.“ In Abgrenzung von Rechtspopulisten, Nationalisten und verfassungsfeindlichen Organisationen und gegenwärtig bitterer Tage für Europa gelte es, sich mit den Geschehnissen der vergangenen 100 Jahre auseinanderzusetzen, um unser jetziges und zukünftiges Handeln besser einschätzen zu können. „Wir stehen heute hier, um der Menschen zu gedenken, die unsere hohen Güter wie Frieden und Freiheit nicht erleben durften.“

Nach Lesung, Gebet und Segen von Pater Tomy senkten sich die Fahnen der angetretenen Vereine zu den Kranzniederlegungen, Böllerschüssen und der Weise des „Guten Kameraden“, gespielt von der Musikkapelle. Mit klingendem Spiel der Musiker zogen alsdann die Teilnehmer der Feierstunde durch das Dorf zur Festhalle.