Ehrung verdienter Musiker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jahrzehntelanges Musizieren in einer Kapelle oder ein Ehrenamt bei einem Jahreskonzert zu würdigen, gehört in vielen Vereinen zu den Prinzipien gegenseitiger Achtung. Auch beim Weihnachtskonzert in Uttenweiler freuten sich zahlreiche Musiker über Anerkennung und Beifall. Aufgrund der coronabedingten Zwangspause wurden zusätzlich zum Jahre 2022 die Ehrungen aus 2020 und 2021 nachgeholt. Die Ehrungen wurden von Herrn Michael Ziesel vom Kreisverband Biberach durchgeführt. Anders zu den vorherigen Jahren, wurden nur die Ehrungen ab 30 Jahre aufwärts durchgeführt. Die 10- und 20-jährigen Ehrungen wurden in der Generalversammlung 2022 schon vollzogen. Andreas Rehm, Richard Bösch und Bettina Rettich wurden für 30 Jahre geehrt und erhielten die Ehrennadel in Gold. Andreas spielt die Trompete und ist zweiter Vorsitzender des Musikverein Uttenweiler seit 2013, Richard Bösch spielt das Waldhorn und war von 2000 bis 2005 Dirigent der Jugendkapelle, Bettina Rettich spielt die Klarinette.

Für stolze 50 Jahre wurden Anton Schmid, Konrad Schuhbauer und Karl Lamp geehrt und erhielten die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Anton spielt das Schlagzeug und ist ein ehemaliges Ausschussmitglied, Konrad spielt die Tuba und ist ebenfalls ein ehemaliges Ausschussmitglied, Karl Lamp spielt die Trompete bei den Freizeitmusikanten, ist Mitglied der Fahnenmannschaft, von 1995 bis 2008 war er erster Vorstand und anschließend zweiter Vorsitzender bis 2011 beim Musikverein Uttenweiler.

Für 60 Jahre wurde Alfred Pfänder geehrt. Alfred ist ebenfalls Mitglied der Fahnenmannschaft und kümmert sich liebevoll immer um die Gastgeschenke. Leider konnte Alfred krankheitsbedingt die Ehrung an diesem Tag nicht persönlich entgegennehmen. Als letztes stand die Ehrung von Ralf Kriz für 30-jährige Dirigententätigkeit an und erhielt hierfür die Dirigentennadel in Gold. Stolze 24 Jahre von diesen 30 Jahren ist Ralf mittlerweile schon federführend beim Musikverein Uttenweiler.

Alle Ehrenden wurde zusätzliche zu den Ehrennadeln noch eine entsprechende Urkunde und ein Geschenkkorb überreicht.