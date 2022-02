Ehrenamtliche der Kirchengemeinde üben sich in Erster Hilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem der komplett über Spenden finanzierte Defibrillator in der Uttenweiler Kirche vor einigen Wochen installiert wurde, trafen sich am Samstag, 26. Februar Mitglieder des Kirchengemeinderats, die Pfarramtssekretärin, Mesner und Mesnerin und Mitglieder der liturgischen Dienste, um in die Handhabung des Geräts eingeführt zu werden.

Herr Markus Warnack, über dessen Firma „Warnack Notfalltraining“, das Gerät beschafft wurde, war von der Idee, dass die Kirche solch ein Gerät anschafft, so begeistert, dass er der Kirchengemeinde diesen Kurs spendierte.

Im Kurs wurde besprochen, wie die Vitalfunktionen überprüft werden und der Defibrillator sicher angewendet wird. Auch die Herz-Druck-Massage wurde besprochen und an Übungsgeräten praktisch eingeübt.

Die Kursteilnehmer waren am Ende des Kurses der einhelligen Meinung, dass eine Auffrischung der Kenntnisse, wie man lebensrettende Maßnahmen durchführt, sinnvoll investierte Zeit war.