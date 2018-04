Drei Kindern haben kürzlich in Offingen ihre erste Heilige Kommunion gefeiert. Bei schönstem Wetter begleitete der Musikverein Offingen Emelie Schweda, Noah Schurr und Matteo Casonato auf den Bussen. Unter dem Motto „Wachse Jesus, wachse in mir“ fand in der Bussenkirche die feierliche Messe statt. Foto: privat