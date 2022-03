Digitaler Fortschritt in der Grundschule Uttenweiler

Vier Klassenzimmer der Grundschule Uttenweiler sind mit moderner Technik ausgestattet worden. Stolz präsentierten die Schüler der Klasse 4a der kommissarischen Schulleiterin Barbara Schmeil die neue Technik.

In vier Klassenzimmern gibt es seit Kurzem eine interaktive Tafel mit Beamer und jeweils einen Medientisch mit Dokumentenkamera und Anschlussmöglichkeiten für Geräte wie Notebooks oder Tablets. Die Technik ermöglicht den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrerschaft modernes und interaktives Lernen und vielseitige Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Unterricht. In der Klasse 4a kennen sich die Kinder mit der Technik schon aus, kommen nacheinander zur interaktiven Tafel und sind motiviert bei der Sache. Die Geräte bindet Barbara Schmeil spielerisch in den Unterricht ein und auch das dreiminütige Lernvideo verfolgten die Kinder aufmerksam.

Die neue Technik ist Teil eines Medienentwicklungsplans und aus Fördermitteln des Digitalpakts Schulen sowie kommunalen Finanzmitteln mit Kosten von rund 70 000 Euro realisiert worden. Für die Zukunft ist auch die Ausstattung der restlichen vier Klassenzimmer mit den digitalen Unterrichtsmitteln vorgesehen.