Die Schönheit der Region in den Fokus rücken

An ganz unterschiedlichen Orten Oberschwabens sollen die großformatigen rostbraunen Stahlskulpturen des 1953 in Ravensburg geborenen Künstlers Robert Schad installiert werden, die in fünf Landkreisen schon von weitem die Blicke auf sich ziehen. Ein Standort: Oberschwabens heiliger Berg, der Bussen.

Das ambitionierte Projekt „Von Ort zu Ort“ des international anerkannten Künstlers Robert Schad erfreue sich inzwischen eines ungemeinen Zuspruchs, betonte Jürgen Förster, der Vorsitzende des Freundeskreises „Skulpturenprojekt Robert Schad 2019“ an der Vernissage auf dem Bussen.

Die uralte Frage, wie sich Kunst überhaupt definiere, formulierte anschließend der Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha, mit seiner Frage: „Wer hat die Deutungshoheit über Kunst?“ Seine Antwort: „Kunst ist das Brot für die Seele. Wenn wir inspiriert werden, macht sie aus uns sensitive Wesen.“ Die Umschreibung „Von Ort zu Ort“ vermittle darüber hinaus den räumlichen Spannungsbogen dieses ungewöhnlichen Projekts, Kunst erlebbar zu machen - egal, ob man mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sei. Der Minister erinnerte aber auch an die 1992 öffentlich geäußerten Meinungsverschiedenheiten bezüglich des von Robert Schad in Ravensburg geschaffenen Brunnens und regte frei nach Bob Marleys „Never give up“ dazu an, auch einmal den eigenen Blickwinkel zu verlassen.

Landrat Dr. Heiko Schmid vermittelte dem zahlreichen Publikum sein Empfinden, wie sich Kunst zu etwas ganz Neuem verbinde, indem sie sich eben nicht mehr wie in alten Zeiten mit wuchtigem Stuck und vergoldeten Figuren darstelle: „Ein Sohn der Heimat stellt in der Heimat aus und seine Kunst kennt keine Grenzen!“

In dem sich anschließenden Dialog mit dem Künstler selbst fragte Dr. Susanne Kaufmann, Leiterin der SWR2-Landeskulturredaktion und des Fernseh-Kulturmagazins „Kunscht!“, Robert Schad zunächst nach seiner heutigen Beziehung zur oberschwäbischen Heimat. Diese sei immer noch sehr eng, antwortete der Künstler und betonte, hier eine Bilderbuchkindheit erlebt zu haben. Weiter berichtet Schad unterhaltsam vom Aufwachsen in dieser bodenständigen Region, von seinem Studium in Karlsruhe und schließlich von der Wahlheimat Porto, die ihn überaus faszinierte: „Das war damals ein großes Dorf, wo sich das Leben ballte. Ich konnte von der portugiesischen Kunst partizipieren und manche Künstlerfreundschaft hat sich bis jetzt erhalten!“ Auf die Frage Kaufmanns, was denn den Reiz seines Vorhabens ausmache, antwortet Schad in schlichten Worten, dass es ihn reize, das Land kennenzulernen: „Ich wollte die Schönheit der Region in den Fokus rücken!“ Wie ein Netzwerk sollen sich seine Figuren, die übrigens alle mit Namen betitelt wurden, an völlig unterschiedlichen Orten in der Region ausbreiten. So gibt es ebenso barocke und idyllische Standorte wie die Klosteranlage Ochsenhausen, das herrschaftliche Schloss Mochental oder eine Lichtung im Ostracher Wald, wie auch Standorte in rational und kühl wirkenden Industrieanlagen wie bei der Firma Liebherr in Weingarten.

Insofern sollen die tonnenschweren und optisch doch so filigran und leicht erscheinenden Kunstwerke nicht nur die kulturelle, historische und wirtschaftliche Bedeutung des Oberlands widerspiegeln, sondern auch eine Beziehung zwischen dem Spannungsbogen von Schwere und Leichtigkeit schaffen. Darüber hinaus möchte der Bildhauer dem Betrachter mit der Ausstellung, für die Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Schirmherrschaft übernommen hat, direkte Impulse zu eigenen Assoziationen vermitteln. So kann die auf dem Bussen installierte Figur mit dem Namen „Hahn“ zum Nachdenken über die Bedeutung des Begriffs anregen.

„Eine Figur existiert nur im Kontext mit dem Menschen“, vermittelt Robert Schad zu seinen „Zeichnungen im Raum“, die sich wie ein roter Faden durchs Land ziehen sollen. „Mit meinen Figuren“, so der Künstler, „möchte ich auch das Material Stahl in eine Situation bringen, in der es von Leben und Wachsen berichtet, ohne von der aggressiv-modernen Haltung überrollt zu werden.“ Der Großteil der Ausstellung „von Ort zu Ort“ wird bis zum nächsten März zu sehen sein, wobei die Skulpturen – so der Künstler – gerade auch während des Winters einen ganz eigenen Reiz entfalten werden: „Dann sind sie schwarze Wesen, mit einer Schneehaube bedeckt.“