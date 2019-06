Die „Großen“ im Zahlenland

In den vergangenen Wochen haben sich die „Großen“ des Kindergarten St. Uta regelmäßig getroffen, um das Zahlenland zu entdecken. Dieses Programm soll den Kindern die frühe mathematische Bildung ermöglichen und ihnen die verschiedenen Aspekte der Zahlen vermitteln. In den zehn Lerneinheiten konnten die Kinder, angeleitet von einer Erzieherin, die Zahlen 1 bis 5 näher kennenlernen. Dabei sammelten sie auch erste geometrische Erfahrungen. Kern jeder Lerneinheit war das eigenständige Aufbauen von Zahlenhäusern mit Möbeln, das Beschäftigen mit dem Zahlenweg und das Gehen in die Zahlenländer. Dort wurden Lieder gesungen oder Geschichten vorgelesen. Den Kindern hat das Entdecken des Zahlenlands und ganz besonders das Rechnen sehr viel Spaß gemacht und alle sind sich einig: Jetzt kann die Schule kommen! Foto: St. Uta