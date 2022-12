Der Utti ist endlich wieder da

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kursteilnehmer*innen dabei, ihre Grenzen zu erweitern, ihren persönlichen Style zu verbessern oder ganz einfach neue Wege zu entdecken. Sowohl auf unserer Skifreizeit vom 3. bis 6. Januar 2023 als auch während unseren Tageskursen am 14./15. und 21. Januar 2023 steht dafür dieses Jahr wieder ein Lehrteam bereit. Unsere erfahrenen Ski- und Boardlehrer freuen sich schon auf die Saison und hoffen, dieses Jahr wieder einige Tipps und Tricks an die Kursteilnehmer weitergeben zu dürfen.

Für die Skifreizeit werden wir wieder gemeinsam ins Hotel Munde im Inntal fahren, um in Tirol unterschiedliche Skigebiete anfahren zu können. Termin: 3. bis 6. Januar 2023, Abfahrt um 6.30 Uhr an der Turnhalle in Uttenweiler. Preis: Kinder 400 Euro / Jugendliche 450 Euro / Erwachsene 480 Euro (Mitglieder zahlen zwanzig Euro weniger). Leistung: Busfahrt, Halbpension im Mehrbettzimmer, vier Tage Skipass, Skikurs. Anmeldung: Martin auf der Mauer (Tel. 0176/22555247), skifreizeit.telfs@gmx.de.

Im Rahmen der Tagesskikurse bieten wir wieder die Möglichkeit, an unterschiedlichen Haltestellen außerhalb von Uttenweiler unserem Bus zuzusteigen, um täglich gemeinsam mit uns in das Skigebiet zu kommen. Termine: 14. / 15. und 21. Januar 2023. Abfahrt um 6.45 Uhr an der Turnhalle in Uttenweiler. Preis: Jugendliche bis 18 Jahre 109 Euro / Erwachsene 130 Euro (Mitglieder zahlen zwanzig Euro weniger). Leistung: Kursgebühr und Fahrt. Anmeldung ist ausschließlich online unter www.skiwelt-uttenweiler.de möglich. Anmeldeschluss: 31. Dezember 2022.