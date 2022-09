Der Utti ist bereit für den Winter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Uttenweiler - Die Abteilung Ski & Board des SV Uttenweiler freut sich nach zwei Jahren Zwangspause im Kursbetrieb auf einen neuen Start in die kommende Wintersaison. Mitte September hat sich hierfür das Lehrteam getroffen, um die Wintersaison zu planen.

Im Rahmen der Kursaktivitäten bieten wir in diesem Jahr wie gewohnt die Skifreizeit vom 3.-6. Januar 2023 sowie die Tageskurse 14./15. und 21. Januar 2023. Auch der Kidsday am 18. Februar soll allen interessierten Kids nochmal die Möglichkeit geben mit unseren Ski- und Boardlehrer*innen auf die Piste zu kommen.

Neben den Kursaktivitäten sollen auch in diesem Jahr wieder sonstige Tagesausfahren und Mehrtagesausfahrten stattfinden: Skiopening im Stubaital vom 9.-11. Dezember 2022. Fahrt ins Blaue am 4. Februar 2023. Frauenberggaudi am 5. Februar 2023. Ischgl am 25. Februar 2023. Freeridewochenende. Saisonabschluss Sölden

Wir sind bereit für den Winter. Nun liegt es an den Schneesportler*innen in Uttenweiler und Umgebung uns das Vertrauen wieder zu schenken und nach der langen Pause mit uns wieder auf die Piste zu kommen. Damit alle bestens ausgerüstet sind, bietet die Abteilung am Samstag, 22. Oktober 2022 die traditionelle Ski- und Snowboardbörse im Sportheim in Uttenweiler an. Im Anschluss wollen wir im Rahmen eines Wintergrillens die Saison gemütlich eröffnen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. (Alles unter Vorbehalt der zukünftigen Entwicklungen)

Weitere Informationen sowie Anmeldeoptionen erhalten Sie auf unserer Homepage oder auf unserem Instagram-Kanal: @sv.uttenweiler_skiundboard.