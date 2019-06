Den Bussenpfarrer zieht es in die Heimat

„Behalten sie Ihren Glauben und Treue zum Bussen und das Leben wird gelingen“, mit diesen Worten hat sich bereits an Himmelfahrt Pfarrer Albert Menrad von den Pilgern verabschiedet, die zu seiner letzten Maiandacht auf den „Heiligen Berg Oberschwabens“, dem Bussen, gekommen waren. Es fiel ihm sichtlich schwer, sich an alter Wirkungsstätte von den Gläubigen und auch von einer lieb gewordenen christlichen Tradition, der Maiandacht auf dem höchsten Berg Oberschwabens, zu verabschieden. Ihn zieht es in seine Heimat zurück. „Mit 76 Jahren hab ich zehn Jahre länger gewirkt, als geplant“, so der Bussenpfarrer.

„Gerade der Monat Mai, wo die Natur aufgeht, ist der Bussen ein wahrer Magnet, der viele Christen anzieht“, so Pfarrer Menrad. Es sei der Marienmonat, in dem jährlich acht bis zehn Maiandachten in der Bussenkirche abgehalten und die immer musikalisch von Chören der Umgebung ausgeschmückt werden. Gerade diese junge Volksfrömmigkeit der Marienverehrung schließe sich an das Osterfest an und die Mutter-Gottes-Verehrung baue sich im Glauben an Gott auf, und sie will zu den Geheimnissen Gottes hinführen, so der Bussenpfarrer. Dabei versuche er, den ganzen Marienmonat lang durchgehend Gedanken in die Maiandachten rein zu bringen, die die Worte Worte Mariens aus der Heiligen Schrift deuten sollen. Eine gute Liturgie im Sinne der Kirche den Pilgern nahe zu bringen, die durch Anruf und Aufruf lebe, sei dabei sein Ziel. „Die Menschen, die hierher kommen, sollen sehen: Hier geht es mir besser, hier nehme ich was mit“, ist der Wunsch von Pfarrer Menrad.

Der Bussen habe zudem eine besondere Mystik und Ausstrahlung. Schon allein durch seine Höhe, seine Lage, seine Ruhe und Einzigartigkeit hebe er sich von all dem „Trubel im Tal“ ab. Die Besucher kämen mit einem Anliegen auf den Berg oder einfach im Bedürfnis, mal wieder auf den Bussen zu kommen, so Pfarrer Albert Menrad. Dabei sei der Bussen kein Event-Berg und solle es auch nicht werden: „Er mus ein Berg bleiben, wo der Glaube wirksam wird.“ Dabei sei der landläufige Begriff vom „Heiligen Berg“ keine Angeberei, sondern eine tiefe Erfahrung, die Menschen hier machen. „Aber ma muaß au was drfür doa“, stellt der Pfarrer klar. Und sie kommen gern, die Christen, nicht nur im Marienmonat Mai.

Glücksgefühl auf dem Bussen

Es gebe ein Sprichwort, das vor allem den älteren oder kranken Menschen über die Lippen kommt: „O, jetzt ka i nemme auf da Bussa.“ Das bedeutet nach Meinung von Pfarrer Menrad: Wenn man nicht mehr alleine zu Fuß den Berg hoch zur Bussenkirche komme, schwinden die Kräfte und der Tod ist nicht fern. „Jetzt isch es nemme weit mit ihm“, sei ein geläufiger Spruch. „Dabei ist es für viele Menschen oft ein Glücksgefühl, eine Erfüllung, noch einmal im Leben auf dem Bussen gewesen zu sein, um dann Abschied zu nehmen“, weiß der Pfarrer aus seiner Erfahrung mit Pilgern. Er selber geht Tag für Tag mit seinen 76 Jahren seit 20 Jahren den Berg vom Ort aus hoch, „aber ma woiß it wia lang no, morga kas schau aus sei“, da macht er sich nichts vor.

Dass der Bussen auch ein „Kinderberg“ sei, wollte er nicht vergessen zu erwähnen. „Hier wird für und um Kinder gebetet und das schon seit Generationen“, so Pfarrer Menrad. Es sei nicht erklärlich, aber wie oft musste er schon hören: „Es hat eingeschlagen“. Dabei kämen die Eltern zu ihm, um zu zeigen, wie prächtig sich ihr „Bussakendle“ entwickelt. „Auch Erwachsene outen sich als ,Bussakendle’, was mich jedesmal freut.“ All das auf zugeben und im Oktober seinen heiligen Berg, den Bussen, zu verlassen, fällt ihm schwer, und sicher werde er ab und zu mal der alten Wirkungsstätte einen Besuch abstatten. „Aber ma soll's it übertreiba“, so kennt man ihn seit 20 Jahren, den Bussenpfarrer Albert Mendler, der seine Spuren hinterlassen wird.