Unter dem Motto „Mit Jesu Liebe unterwegs“ haben am Samstag in der Bussenkirche Offingen sieben Kinder ihre erste Heilige Kommunion empfangen. Nach dem Festgottesdienst, der von Pfarrer Uwe Grau gefeiert wurde, ging es für die Kinder weiter zu den privaten Feiern. Am darauf folgenden Sonntag trafen sich die Kinder nochmals zu einem gemeinsamen Danksagungsgottesdienst in der Bussenkirche.