... dann lieber eine Braut aus Sauggart

Das Leben könnte so einfach sein, wenn da nicht die Komplikationen wären, die einem Lustspiel aber erst die richtige Würze verleihen. Die bewährten Akteure der Theatergruppe zaubern dieses Jahr den „Junggesellenabschied“ von Regina Rösch auf die Bühne der Mühlbachhalle in Dieterskirch. In der historischen Kulisse entfachen die Schauspielerinnen und Schauspieler ein wahres Feuerwerk an Gags und produzieren so Lachsalve um Lachsalve beim begeisterten Publikum.

Manfred Häuslein (Stefan Blanz) hat es nicht leicht. Seine Mutter Paula (Sandra Heinzle) wünscht sich seit Jahren eine Schwiegertochter aus gutem Haus mit möglichst viel Geld. Auch Vater Ferdinand (Siegfried Herter) und Freund Alfons Meister (Manfred Reiter) wollen eine baldige Hochzeit, wobei die eher an eine zünftige Sause beim „Junggesellenabschied“ denken.

Zunächst aber steht Paulas 59. Geburtstag an und Ferdinand vor dem Problem, ein passendes Geschenk zu finden. Er sitzt im Pyjama am Stubentisch und baut gelangweilt Kartenhäuschen, Manfred kommt dazu und meint „du hosch abbaut“, während Mutter Paula im Garten Unkraut jätet. Nach und nach trudeln Tamara von Schönfeld (Anna List), Manfreds Geliebte, die ihn sucht und die Postbotin Anneliese Schnell (Eva Schaible) mit Briefen und einem Paket im Arm ein. Der Spruch „Bratpfanne oder Kochtopf wie jedes Jahr“ lässt Ferdinand jammern: „Geschenke, Geschenke, immer nur Geschenke“.

Er entwickelt einen Plan, in dem auch eine Gartenhacke für seine Paula oder ein Spritzschutz für die Bratpfanne in Erwägung gezogen werden. Paula stürmt in den Raum, schimpft ihren Mann wegen seiner Faulheit und mault „Schneckenkorn fehlt“. Verzweifelt fragt er sie, was sie sich denn wünsche, worauf sie bedeutungsvoll „Wasser“ haucht und mit dem ausgestreckten Arm Wellen andeutet. Darauf er: „Was will die denn?“ Sogleich kommt ihm auch, dass Schneckenkorn ein geeignetes Geschenk sein könnte, aber Wasser? Zum Glück kommen Alfons und Anneliese gerade zur Tür herein und helfen Ferdinand bei der Suche nach einem passenden Geschenk zum Thema Wasser. Seife, Rasierwasser, Zwetschgenwasser oder eine Regentonne scheinen das Problem irgendwie lösen zu können.

Und nun wollen auch noch Angelika von Schönfeld (Lina Stöhr) und Lanzelot von Schönfeld (Werner Locher), die Eltern der künftigen Braut mit dem Privatjet anreisen, was die Anwesenden ob des geeigneten Landeplatzes schier zur Verzweiflung treibt. Der Hof sei doch eigentlich viel zu klein für so ein Flugzeug; und wenn er von Riedlingen her kommt, bleibt er gleich am Bussen hängen, wird konstatiert und ob da nicht besser eine Braut von Sauggart oder Wachingen gewesen wäre.

Ferdinand hält sich mittlerweile ob seiner prächtigen Ideen für einen Frauenversteher, als unvermittelt Angelika von Schönfeld den Raum betritt und meint, sie habe sich wohl in der Adresse geirrt. Ferdinand sülzt: „Sie würden mit ihrer Schönheit eine Kohlenkeller zum Leuchten bringen.“ In der nächsten Szene debattieren Paula und Alfons’ Frau Betty (Sonja Hoheisel) über Kuchen und Geschenke. Paula möchte eine Kreuzfahrt machen, worauf Betty meint: „Männer denken bei Wasser nur an Schnaps oder Rasierwasser“. Manfred und Tamara kommen herein, worauf Paula ihren Sohn anherrscht „wenn i mit sechzge Oma sei will, noch muasch de beeila, do brauchsch nei Monat Vorlauf“ und jammert weiter: „Dia kommed mit em Privatjet ond mir hand seit 23 Johr it tapeziert.“ Der hinzugetretene Ferdinand meint „oine vo Sauggart mit Traktor und Güllepumpe“ sei ihm „grad so liab gwesa“, derweil Paula noch etwas von Aida und Kotztüten stammelt.

Im zweiten Akt erscheinen Paula und Betty aufgetakelt in Festkleidung, Ferdinand im Smoking und Alfons in der Feuerwehrjacke, worauf Betty ihn sofort wieder heim schickt, um die Anzugjacke zu holen, die allerdings einige Nummern zu klein ist. Paula kommentiert: „Wenn da sitzsch, noch got’s.“ Und weiter: „I woiß gar it, wa ma mit dene schwätza soll, dia send so intelligent“ – und zu Ferdinand „ond du so blöd“.

Inzwischen sind Angelika und Lanzelot von Schönfeld, dieser mit Perücke und von Tatoos übersät, im Hause eingetroffen, es wird über das passende Essen diskutiert, wobei Aidepfelsalat, eine Dieterskircher Spezialität, wohl nicht fehlen dürfe. Während die Frauen sich in der Küche um das leibliche Wohl kümmern, planen die Männer den langersehnten Junggesellenabschied. Dass es hierbei und dann bei der auch noch anstehenden Geburtstagsfeier für Paula zu weiteren mehr oder minder folgenschweren Verwicklungen kommt, sei noch verraten.

Lustig geht’s allemal zu bei dem „Junggesellenabschied“ in Dieterskirch und einen die Lachmuskeln strapazierenden Besuch kann man auf jeden Fall empfehlen.