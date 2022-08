Dankfeier am Denkmal der Heimkehrer auf dem Bussen am 4. September

Seit 1958 findet auf dem Bussen das Heimkehrertreffen der an den Weltkriegen teilnehmenden Soldaten statt. Bis zum Jahre 2008 wurde diese Gedenkfeier durch den Verband der Heimkehrer organisiert. Inzwischen wird der traditionelle Gedenktag durch die Gemeinde, die Kriegerkameradschaft Offingen und die Kirchengemeinde Offingen durchgeführt. In diesem Jahr findet das Trefen am Sonntag, 4. September, um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist die Schlosswiese.

Laut Veranstalter umfasst der Programmablauf folgende Punkte: Wort-Gottes-Feier auf der Schlosswiese – gestaltet von Schwester Marietta, Begrüßungsworte von Bürgermeister Werner Binder, Ansprache/Gedanken zur Feier mit Gastredner Oberstleutnant Raymond Kalus, Ehrerweisung zum Heimkehrer-/Kriegerdenkmal, Niederlegung Blumengebinde, Musikstück „Ich hatte einen Kameraden“ mit einer kleine Abordnung des Musikvereins Offingen, das Segensgebet (Schwester Marietta), Abschiedsworte von Ortsvorsteher Leo Moll. Zum erklingt die Nationalhymne.