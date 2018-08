Oberstleutnant Christian Mayer vom Hubschraubergeschwader 64 in Laupheim ist in diesem Jahr der Gastredner der Dankfeier am Denkmal der Heimkehrer auf dem Bussen am Sonntag, 2. September. Mayer wird seine Rede dem Thema „Heimkehrer aus den Einsätzen – Gewachsene Realität in der Bundeswehr“ widmen. Die Feier beginnt um 18 Uhr mit dem Antreten der Fahnenabordnungen auf dem Kirchplatz und dem Gang zum Mahnmal. Auf die Begrüßung durch Bürgermeister Werner Binder folgen Gedanken zur Feier von Karl-Heinz Blumenthal, Vorsitzender der Kriegerkameradschaft Offingen. Nach der Ansprache des Oberstleutnants Christian Mayer und einem Gebet mit Bussenpfarrer Albert Menrad wird ein Blumengebinde am Denkmal niedergelegt. Mit Abschiedsworten der Ortsvorsteherin Frieda Traub und der Nationalhymne klingt die Feier aus, die von einer Abordnung des Musikvereins Offingen untermalt wird.