Danke sagen für schöne Stunden in den Bergen

Die Abteilung Ski & Board des Sportvereins Uttenweiler feiert am Sonntag, 2. September, eine Bergmesse am Fellhorn bei Oberstdorf. Eine Bergmesse unter freiem Himmel ist ein Erlebnis der besonderen Art, finden die Wintersportler vom SV Uttenweiler: Kaum irgendwo sonst scheint man Gott näher zu sein als in der Natur und insbesondere auf den Bergen.

Mit der Bergmesse in herrlicher Kulisse wollen die Ski- und Snowboardfahrer Gott danken für die vielen schönen und unfallfreien Stunden in den Bergen. Die Bergmesse findet ab 10.30 Uhr direkt bei der Mittelstation Schlappoldsee statt und eignet sich somit auch für alle, die nicht gut bei Fuß sind. Die Bergmesse findet bei jeder Witterung statt. Bei Regenwetter gibt es eine Ausweichmöglichkeit im Trockenen.

Nach der Messe steht noch ausreichend Zeit für eine Wanderung oder einen geselligen Nachmittag an einem der nahegelegenen Berggasthöfe zur Verfügung. Um auch Menschen aus dem Umland die Teilnahme zu ermöglichen, wird der Bus ans Fellhorn an verschiedenen Stationen halten:

Langenenslingen, Eck: 7 Uhr

Altheim, Kirche: 7.05 Uhr

Riedlingen, KGR: 7.10 Uhr

Göffingen, B312: 7.15 Uhr

Hailtingen, B312: 7.20 Uhr

Uttenweiler, Turnhalle: 7.30 Uhr

Die Anreise mit dem Bus kostet 20 Euro pro Person, maximal 60 Euro für Familien. Die Berg-/Talfahrt mit der Fellhornbahn kostet 17,50 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) in Begleitung eines Elternteils sind frei.

Rückkehr nach Uttenweiler ist für zirka 18 Uhr vorgesehen.