Chor DaCapo feiert 20-jähriges Bestehen

Am 13. November gestaltete der Chor DaCapo, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums, die Sonntagsmesse in der Pfarrkirche Sankt Simon und Judas in Uttenweiler. Pfarrer Uwe Grau zelebrierte diesen besonderen Dankgottesdienst, in dem sowohl traditionelle Spirituals, wie „Good news“ und „Somebody's knocking at your door“, als auch Choräle aus der Feder amerikanischer Komponisten zu hören waren: „Cantate Domino“ von Laura Farnell oder „Sing Gloria“ von Sally K. Albrecht. Letzterer wurde von Jonathan Schrode mit der Trompete begleitet. Ein weiterer Hörgenuss war das Orgelspiel von Tamara Großmann, die den Chorgesang auch am E-Piano untermalte.

Singen zur Ehre Gottes gehört schon seit der Gründung des Chores zum festen Programm für Chorleiter und SängerInnen – Wie alles begann ... Im März 2002 hatten junge Mütter die Idee, einen Chor zu gründen. Gospels und vorwiegend englische Chorliteratur sollten Repertoire des neuen Chores sein. Pläne wurden geschmiedet, eine Chorleitung gesucht und gefunden: Die junge, engagierte Organistin der Kirchengemeinde, Stefanie Fürst, sollte das Abenteuer mit den Damen wagen. Gemeinsam einigte man sich auf den Namen „DaCapo“ – was in der Chorsprache „wiederholen“ bedeutet. Der Gesangverein Frohsinn erklärte sich bereit, „DaCapo“ unter seine Fittiche zu nehmen.

Zahlreiche Auftritte füllten bald den DaCapo-Terminkalender: Die traditionellen Frühjahrskonzerte, Kirchenkonzerte, die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten, Maiandachten und Hochzeiten – und nicht zu vergessen – die vielen Auftritte als Gastchor und die Konzerte der „Jungen Chöre“ des Chorverbandes Donau-Bussen.

Es gab urige Hüttenaufenthalte im Montafon, Familienausflüge nach Tripsdrill oder an den Bodensee, Maientouren, spannende Stadtführungen und abenteuerliche Kanutouren. Sängerinnen und Sänger kamen und gingen; es wurde geheiratet, Babypausen eingelegt und runde Geburtstage gefeiert.

Im September 2015 übernahm Wolfgang Hirsch die Chorleitung von DaCapo und setzte mit ausgiebiger Stimmbildung, Erweiterung des Chorrepertoires in verschiedenste Musikrichtungen und einzigartigen Konzerten seine besonderen Akzente. Die Corona-Pandemie legte viele Projekte auf Eis.

Der Chor DaCapo beendet das Jubiläumsjahr mit der musikalischen Umrahmung der Abendmesse in der Ortskapelle Offingen am 13. Dezember.