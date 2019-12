Chaotischer „Junggesellenabschied“

Einen turbulenten „Junggesellenabschied“ feiert die Theatersgruppe Dieterskirch in der kommenden Theatersaison. Das Lustspiel in drei Akten stammt aus der Feder von Regina Rösch. Die Handlung: Manfred Häuslein (Stefan Blank) ist genervt. Seine Mutter (Sandra Heinzle) wünscht sich sehnlichst eine reiche Schwiegertochter. Auch Vater Ferdinand (Siegfried Harter) und Manfreds Freund Alfons (Manfred Reiter) liegen ihm seit Jahr und Tag in den Ohren, endlich in den Hafen der Ehe einzulaufen – wollen sie doch davor einen zünftigen Junggesellenabschied feiern. Doch dann passiert es tatsächlich: Manfred präsentiert seine Verlobte, Tamara von Schönfeld (Anna List) – und die Komödie nimmt ihren Lauf. Hauptprobe und zugleich Kindervorstellung ist am Freitag, 27. Dezember, ab 13.30 Uhr, Premiere dann ab 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen finden am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Dezember, sowie am Freitag und Samstag, 3. und 4. Januar statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Mühlbachhhalle Dieterskirch. Kartenreservierungen nimmt Familie Stöhr unter der Telefonnummer 07374/782 entgegen.

Foto: Theatergruppe Dieterskirch