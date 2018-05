Bussenwallfahrt gewährt „Einblick in den schwäbischen Himmel“

„Du bist eine Mission“ ist das Thema der 73. Wallfahrt der Männer mit ihren Familien am Pfingstmontag, 21. Mai, auf dem Bussen. Beginn ist um 9 Uhr mit der Pilgermesse in der Bussenkirche in Offingen. Ab 10.30 Uhr ist Wallfahrtsgottesdienst auf der Bussenwiese mit Weihbischof Matthäus Karrer aus Rottenburg als Hauptzelebrant. Gleichzeitig wird ein Kindergottesdienst in der Bussenkirche angeboten bis zur Gabenbereitung in der Bussenkirche. Treffpunkt ist am Eingang der Bussenwiese. In der Mittagspause spielen die Original Oberländer Alphornbläser aus Unterstadion. Weiter geht es ab 13 Uhr mit dem Rosenkranz und ab 13.30 Uhr mit der Glaubenskundgebung. In diesem Jahr spricht Diakon Professor Wolfgang Urban aus Rottenburg zum Thema: „Einblick in den schwäbischen Himmel“. Bussenpfarrer Albert Menrad gestaltet ab 14 Uhr die Marienfeier. Aus Sicherheitsgründen ist die Auffahrt den ganzen Wallfahrtstag gesperrt. Für Gehbehinderte gibt es einen Fahrdienst von 8 bis 9.30 Uhr. Die Wallfahrer mögen bitte selbst Sitzgelegenheiten mitbringen. Für den Gottesdienst am Vormittag und für die Marienfeier am Nachmittag werden Liedblätter bereitgestellt. Foto:. Archiv