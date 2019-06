Bussenpfarrer mahnt zum Umweltschutz

Einen leichten Wind, einen warmen Sommerabend und ebenso strahlende Gesichter gab es am Montagabend auf der Bussenwiese bei der Einweihung des neuen Bussenkreuzes. Eingeladen hatten das Landratsamt als Eigentümer der Bussenwiese und wesentlicher Finanzier des neuen Kreuzes, die Gemeinde Uttenweiler, die für die Herstellung des Fundaments verantwortlich war und auf deren Gemarkung die Wiese liegt, sowie Bussenpfarrer Albert Menrad, der die Weihe vornahm und im Anschluss auch die Johannisfeier zelebrierte.

Sehr gelungen untermalt wurde die Veranstaltung mit Musik von den Alphornbläsern aus Aulendorf, die auch im Anschluss die Johannisfeier begleiteten. Landrat Dr. Heiko Schmid erinnerte in seiner Festrede an den 2. Juni 1952, als der damalige Bischoff Carl Joseph Leiprecht das alte Kreuz eingeweiht hatte. Hierzu zitierte er aus einem Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ vom 4. Juni 1952, wonach es wohl 2500 Wallfahrer waren, Männer und Frauen, die zum Teil betend den Berg bestiegen.

War es laut dem Artikel in der Frühe noch zweifelhaft, ob die Wallfahrt wegen der Witterung überhaupt stattfinden werde, so Schmid weiter, hellte sich das Gewölk immer mehr auf und als der Wallfahrtsgottesdienst begann, hatte sich das Wetter so gebessert, dass dieser unter freiem Himmel auf der Schlosswiese abgehalten werden konnte. Die Stadtkapelle Riedlingen habe gespielt und die Predigt hielt seinerzeit der Volksmissionar P. Graf Georg von Waldburg-Zeil. Bischof Leiprecht wurde unter dem Schmettern der Trompeten und dem Geläut der Bussenglocken von der Geistlichkeit durch ein dichtes Spalier von Wallfahrern zum neu erstellten Kreuz geleitet. Ein Trupp der Bereitschaftspolizei aus Biberach hatte dem Kirchenfürsten den Weg dorthin frei gemacht, zitierte Schmid die SZ. Dieses Kreuz war für viele, die den Bussen besuchten, das Symbol zwischen Gott und Mensch, das Kreuz war Kraftquelle, das Kreuz war Anziehungspunkt auf dieser Schlosswiese in den vergangenen Jahrzehnten. Jedoch habe der Zahn der Zeit an dem Kreuz genagt, es war in die Jahre gekommen.

Pfarrer Menrad habe daher vorgeschlagen, das alte Kreuz durch ein neues zu ersetzen und da es auf der kreiseigenen Schlosswiese stehe, wäre es doch angebracht, wenn der Kreis auch einen Zuschuss gäbe. Und, so Schmid, so haben wir es dann auch gemacht. Der Kreis gab aber nicht nur einen Zuschuss, er übernahm die gesamten Kosten. Der Landrat dankte in seiner Ansprache der Gemeinde Uttenweiler, die das Fundament gegossen und die Kosten dafür übernommen hat. Hergestellt hat das neue Kreuz Ute Heimberger, eine oberschwäbischen Schreinermeisterin, die sich auf Holzkreuze spezialisiert hat. Schmid meinte, es sei ein wahrlich beachtliches Kreuz mit großer Strahlkraft entstanden, das für immer mit dem Namen des Bussenpfarrers Menrad verbunden bleibe.

Bürgermeister Werner Binder zitierte in seiner Ansprache Papst Franziskus mit den Worten „Das Kreuz Jesu ist das Wort, mit dem Gott auf das Böse der Welt geantwortet hat. Manchmal scheint es uns, als antworte Gott nicht auf das Böse, als verharre er im Schweigen. In Wirklichkeit hat Gott gesprochen, er hat geantwortet und seine Antwort ist das Kreuz Christi: ein Wort, das Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung ist. Es ist auch Gericht: Gott richtet uns, indem er uns liebt. Wenn ich seine Liebe annehme, bin ich gerettet, wenn ich sie ablehne, bin ich verurteilt, nicht von ihm, sondern von mir selbst, denn Gott verurteilt nicht, er liebt nur und rettet.“ Binder bedankte sich bei allen Beteiligten für die Realisierung des neuen Kreuzes auf der Bussenwiese, er wünsche sich, dass es ebenfalls mindestens 67 Jahre schaffen werde.

Pfarrer Menrad dankte ebenfalls allen, die sich für das neue Kreuz stark gemacht und zu seiner Entstehung beigetragen haben. Gerade am Geburtstag von Johannes dem Täufer, zu dessen Ehren im Anschluss auch die Johannisfeier stattfinde, sei es ein starkes Zeichen christlicher und religiöser Verbundenheit. Menrad zitierte unter anderem den französischen Schriftsteller Georges Bernanos mit den Worten: „Das Kreuz, das du ablegst, liegt dir auf allen Wegen quer“ und mit Bezug auf Jesus Christus: „Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nicht nachfolgt, ist verloren.“ Untermalt von Gebeten und Gesängen und der Begleitung durch die Alphornbläser wurde die Weihe von Pfarrer Menrad feierlich vollzogen.

Bei der anschließenden Johannisfeier sprach Menrad einige mahnende Worte an die Besucher. Zitat: „Es scheint, dass die Menschheit vor einer Wende steht – nur welche.“ Er mahnte zum Schutz der Umwelt und rief zur Bescheidenheit auf, mit den Worten: „Wir sind beauftragt, so zu leben, dass die Erde lebenswert bleibt.“ Die Einfachheit wird die Zukunft sein, so Menrad: „Wir brauchen nicht alles, was möglich ist, wir brauchen nicht alles“ und „es ändert sich nur etwas durch uns selbst.“ Der Bussenpfarrer zitierte seinen eigenen Vater mit den Worten: „Das brauche ich nicht (mehr)“, was ihn beeindruckt habe – ebenso ein Kind, das von seiner Tante bei einem Besuch großzügig beschenkt werden sollte, mit „Ich wünsche mir, dass ich mir nichts wünschen muss“. Worte, die nachdenklich machen und den Gläubigen im Gedächtnis bleiben. Pfarrer Menrad scheint kurz vor seinem Abschied als Bussenpfarrer, auch gesegnet mit der Weisheit des Alters den Menschen in seinem Einflussbereich ein äußerst wertvoller und weiser Ratgeber zu sein oder zu werden.