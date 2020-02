Bunter Umzug auf dem Bussen

Groß ist die Schar der Besucher gewesen, die sich trotz des stürmischen Wetters am Sonntag in Offingen zum Umzug eingefunden hatte. Angeführt von der Musikkapelle zog ein bunter Zug von Narren durch die Straßen. Mit dabei zahlreiche kleine Mäschgerle, Stinktiere, Ärzte- und Pflegepersonal, eine Abordnung der Pflugraicher Uttenweiler und kleine Holzmacher auf ihrem Wagen. Auch die Feuerwehr hatte sich zum Umzug herausgeputzt, diesmal als unterschiedliche Wildtiere aus dem Offinger „Bussenzoo“. Alle zog es zur Bussenhalle zum Kinderball. Am Abend hatten die Vereine zum Bürgerball mit bunten Programm eingeladen.

Foto: privat