Bundesstraße 312 wird zwischen Uttenweiler Ost und Ahlen gesperrt

Ab dem 4. Mai lässt das Regierungspräsidium Tübingen den Fahrbahnbelag auf der Bundesstraße 312 zwischen Uttenweiler Ost und dem Ortsanfang von Ahlen erneuern. Voraussichtlich bis 20. Mai sollen die Bauarbeiten und die damit verbundene Vollsperrung der Bundesstraße auf einer Länge von rund 3,3 Kilometern dauern. Das Regierungspräsidium teilt mit, die jetzigen Spurrinnen, Verdrückungen, massiven Rissbildungen sowie die offenen Quer- und Längsfugen des Straßenbelags müssten beseitigt werden. Die Bauarbeiten helfen dabei, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Straßeninfrastruktur in einen guten Zustand zu bringen. Die Kosten beliefen sich auf rund 520 000 Euro und würden vom Bund getragen.

Verkehr soll umgeleitet werden

Die Erneuerung der Fahrbahndecke soll in zwei Abschnitten erfolgen, um die Behinderung des Verkehrs möglichst geringzuhalten. Die Behörde will einen ersten Bauabschnitt von Ahlen bis zur Abzweigung der Kreisstraße 7585 nach Ruppertshofen erneuern lassen, sodass dieser Teilabschnitt für den Verkehr so schnell wie möglich wieder freigegeben werden kann. Damit werde auch die Umleitungsstrecke verkürzt. Anschließend folgt der nächste Bauabschnitt. Nach Vorstellung des Regierungspräsidiums wird die Verkehrsführung während der Bauarbeiten wie folgt aussehen: Der Umleitungsverkehr rollt in Fahrtrichtung Biberach über die Kreisstraße 7535 in Richtung Alleshausen zur Kreisstraße 7554 über Seekirch auf die Kreisstraße 7585 zurück nach Ahlen. In Fahrtrichtung Riedlingen wird der Umleitungsverkehr von Biberach kommend auf die Kreisstraße 7533 über Attenweiler bis nach Sauggart und dort über die Landesstraße 270 nach Uttenweiler und über die Kreisstraße 7535 zurück zur Bundesstraße 312 geleitet.