Bürger sanieren ihre Kapelle in Aderzhofen selbst

Die Pfarrgemeinde von Aderzhofen hat am Freitagabend zu einem Segnungsgottesdienst im Freien vor der St. Josefskapelle eingeladen. Im vergangenen Jahr wurde das Kirchlein mit viel Engagement und Eigenleistung mit einem neuen Außenanstrich versehen, so dass das kirchliche Kleinod im Uttenweiler Ortsteil wieder hell erstrahlt. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen war fast das ganze Dorf auf den Beinen, um dem Segnungsgottesdiest mit Pfarrer Uwe Grau beizuwohnen und damit auch zu zeigen, wie gut die dörfliche Gemeinschaft in dem etwa 80 Einwohner zählenden Dorf „hinter dem Bussen“ funktioniert.

Pilzbefall macht Kapelle zu schaffen

Der Zahn der Zeit nagte arg an der Außenfassade der Kapelle, die nicht zuletzt mit Pilzbefall zu kämpfen hatte. Aber auch der Glockenturm mit seinen Holzjalousien war sanierungsbedürftig, was den Kirchengemeinderat dazu bewog, die Instandsetzung Ende des vergangenen Jahres in Angriff zu nehmen. Von kirchlicher Seite aus war mit keinem Zuschuss zu rechnen, so dass die ganze Finanzierung der Maßnahme hauptsächlich über Spenden zu bestreiten war. Doch das kleine Dorf stand zusammen und fast jeder Bürger trug seinen Obolus für die Sanierung bei. Auch aus dem Topf des örtlichen Weihnachtszaubers konnte etwas entnommen werden. „Wir sind stolz auf unsere Kirchgänger und stolz auf das, was die Dorfgemeinschaft hier mit viel Engagement und Einsatz geleistet hat“, so Simone Weiß vom Kirchengemeinderat. Somit kann nun allmonatlich in der St. Josefskapelle in Aderzhofen wieder ein Gottesdienst stattfinden.

Von Bürgern erbaut, von Bürgern saniert

„Fleißige Hände haben im Jahr 1791 die Kapelle St. Josef erbaut und fleißige Hände haben sie nun wieder hergerichtet“, so Pfarrer Uwe Grau, der sich darüber freute, dass es endlich soweit ist, dass die Kapelle mit Leben erfüllt und darin Eucharistie gefeiert werden kann. Er segnete die Kapelle, die nun wieder zur Heimstatt der Christen aus Aderzhofen geworden ist. Das dies soweit kam, ist auch ein Verdienst des Kirchengemeinderats. Es habe viele Diskussionen und Besprechungen gegeben, so Simone Weiß. Schlussendlich habe man sich aber durchgerungen, die Sanierung der Außenfassade in Angriff zu nehmen. Doch ohne große finanzielle Mittel war vor allem Eigenleistung angesagt. Dabei hat es sich einmal mehr gezeigt, wie gut die dörfliche Gemeinschaft in Aderzhofen funktioniert und wie jung und alt zu ihrer Kapelle stehen. Die Männer haben das Kirchlein eingerüstet „und das war so sicher, dass wir Frauen sogar bis zum Kirchturm ohne Angst hochsteigen konnten“. Der Außenanstrich war überwiegend Frauensache und in Malermeister Hummel hatte man immer einen Ansprechpartner. „Am Abend hat er immer geschaut, ob wir das auch richtig machen“, so Simone Weiß. Sie war es dann auch, die allen Helferinnen und Helfern großen Dank aussprach für ihr nicht selbstverständliches Engagement und Einsatz bei der Außenrenovierung der St. Josefskapelle. „Das war einfach ein dörflicher Zusammenhalt, der sich hier einmal mehr gezeigt hat.“

Ab jetzt sind wieder Gottesdienste möglich

Auch Pfarrer Uwe Grau strahlte nach der gelungenen Renovation der Kapelle, in die der nun wieder einmal im Monat kommen wird, um dort Gottesdienst zu feiern. „Ich komme gern, denn prozentual gesehen gehen hier die meisten Christen in der Seelsorgeeinheit in die Kirche“, so der Gottesmann. Er erinnerte aber auch noch daran, dass Spenden weiterhin willkommen sind, da ja auch noch die Außenanlagen hergerichtet werden müssen. Für die vielen Gottesdienstbesucher gab es dann noch einen kleinen Empfang, wo man sich verköstigen und vor allem dabei die Dorfgemeinschaft bei netten Gesprächen vertiefen konnte.