Brunnenhockete auf dem Bussen

Zur Hockete rund um den Brunnen bei der Bussenhalle lädt der Musikverein Offingen am Wochenende ein. Die Gemeindemusik Herbertingen übernimmt am Samstag ab 18.30 Uhr die Abendunterhaltung bei der Vesperhockete. Der Sonntag startet mit dem gemeinsamen Zug der Offinger Vereine zur Bussenkirche. Den Gottesdienst um 10 Uhr umrahmt der Musikverein Altheim/Schemmerhofen. Auf dem Festplatz erwartet die Musikkapelle Möhringen dann die Besucher ab 11 Uhr zum Frühschoppen und Mittagessen. Bei Kaffee und Kuchen und Spielen für die Kinder spielen die Flötenkinder des Musikvereins Offingen sowie die Jugendkapelle Uttenweiler-Offingen-Dieterskirch. Festausklang ist am Sonntag ab 18 Uhr mit den Uttenweiler Egerländern.