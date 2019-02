Brandursache: Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zum Großbrand in Uttenweiler sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit sei die Spurensicherung des Polizeipräsidiums Ulm damit beschäftigt, die erfassten Spuren aus der Brandruine auszuwerten, teilt Claudia Kappeler von der Ulmer Pressestelle auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Ein neues Einfamilienhaus im Uttenweiler Baugebiet Bucheschle II war in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand komplett zerstört worden. Die Bauherren wollten in drei Wochen einziehen.