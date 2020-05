Brandschutzgutachten für Halle ist Thema

In der Turn- und Festhalle Uttenweiler trifft sich der Uttenweiler Gemeinderat am Montag, 25. Mai, zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 19 Uhr. Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung: Information durch den Bürgermeister; Bürgerfragestunde; Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse; Renaturierung Kügelesgraben mit Neubau eines Sedimentationsbeckens sowie Erweiterung Vorsee am Naturfreibad – Vorstellung der Planung; Vorstellung Brandschutzgutachten mit Kostenschätzung für die Turn- und Festhalle Uttenweiler; verschiedene private Baugesuche, unter anderem Erweiterung des bestehenden Stalls und Dungelege mit Umnutzung des bestehenden Milchvieh-/Jungviehstalls auf Färsenmast in Oberdorf 15 auf Gemarkung Sauggart, Kenntnisgabeverfahren zum Abbruch eines Wohnhaus und Nebengebäude in der Bergstraße 9 auf Gemarkung Aderzhofen sowie Bauvoranfrage zur Teilumnutzung des Maschinenschuppens in der Unteren Ortsstraße 30 auf Gemarkung Ahlen mit Teilumnutzung des Untergeschosses und bestehenden Schuppens zu einer Werkstatt in der Unteren Ortsstraße 19 in Ahlen; Erneuerung Buswartehäuschen Sauggart; Parkplatzeinteilung und Anlange eines Fußwegs am Festplatz der Turn- und Festhalle Uttenweiler; Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften – Anpassung der Gebührenstruktur; Erneuerung sanitäre Einrichtung im Vereinshaus Dieterskirch; Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen.