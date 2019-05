„Blühende Gärten“: Vortrag mit Begehung

„Blühende Gärten – naturnahes Gärtnern leicht gemacht“, das ist der Titel eines Vortrags am Sonntag, 26. Mai, zu dem der Nabu Uttenweiler in das Dorfgemeinschaftshaus in Uttenweiler einlädt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Was naturnah bedeutet, wie mehr Schmetterlinge und Vögel den Weg in den eigenen Garten finden, auf welche Pflanzen und Beeren sie fliegen und was beim Anlegen einer Blumenwiese zu beachten ist, diese und weitere Fragen möchte Landschaftsarchitektin Simone Kern aus Argenbühl anschaulich und praxisnah beantworten. Der Nabu möchte mit diesem Vortrag auch möglichst viele Menschen für naturnahes Gärtnern begeistern, denn dies sei ein wichtiger Baustein für mehr Artenvielfalt vor der Haustür. Den Vortrag bietet der Nabu Baden-Württemberg im Rahmen des Projekts „Blühende Gärten – damit es summt und brummt“ kostenlos an, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg fördert die Veranstaltung. Auch die örtliche VHS hat den Vortrag in ihrem Programm und lädt zu dieser Veranstaltung ein. Damit das Thema noch anschaulicher und praxisnäher rüberkommt, können Interessierte im Anschluss daran noch eine Begehung im Garten des Uttenweiler Nabu-Vorsitzenden machen und dort auch Kaffee trinken.