Bischof Fürst kommt nach Uttenweiler

Ein ganzes Jahr wird gefeiert – immer wieder mit kleinen und größeren Akzenten: 1300 Jahre Selige Uta von Uttenweiler. Ein Höhepunkt ist das Festwochenende am 18. und 19. Juni. Das teilt die Kirchengemeinde mit. Den Auftakt macht das Orgelkonzert am Samstag, 18. Juni, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Simon und Judas in Uttenweiler. Stefanie Fürst und Linus Keppler gestalten diesen musikalischen Abend.

Der Festgottesdienst ist am Sonntag, 19. Juni, um 10 Uhr mit Bischof Dr. Gebhard Fürst. Zu den Festlichkeiten sind laut Mitteilung alle Menschen aus Uttenweiler herzlich eingeladen. Auch zu einer Begegnung mit unserem Bischof nach dem Gottesdienst.

Hintergrund: „Die Seligen und Heiligen aus der Region sind für uns nahbar und verkörpern eine Kirche, die bei den Menschen ist“. So die Worte von P. Alfred zur Seligen Uta von Uttenweiler. Die Selige Uta hat sich in ihrem Leben besonders um die Kinder gesorgt. „Sie hat damals ein Kind gerettet und sie behütet und schützt auch unsere Kinder,“ fügt Vanessa Braun dazu, die Leiterin des Kindergartens St. Uta.