Biberprojekt am Tobelbach kann besichtigt werden

Am Tobelbach auf der Gemarkung Oberwachingen, Gemeinde Uttenweiler, wird derzeit ein innovatives Projekt umgesetzt. Durch Flächenbereitstellung und verschiedene Baumaßnahmen soll der Konflikt von Biber und Landwirtschaft nachhaltig befriedet werden. Gebaut werden einer Pressemitteilung des Landratsamts zufolge einerseits sogenannte Drainagefangleitungen, welche die Entwässerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auch dort sicherstellen sollen, wo die Biber Dämme angelegt haben. Andererseits wird dem Biber entlang des Bachs Raum gegeben und in der sogenannten Gewässerentwicklungszone humoser Oberboden abgetragen. Dadurch werden neue Flächen zur Wasserrückhaltung geschaffen. Das gewonnene Material wird am Rand der Gewässerentwicklungszone auf die angrenzenden Felder und Wiesen aufgetragen. Durch den so gewonnenen Höhenunterschied werden diese vor Überflu-tung dauerhaft geschützt.

Für Freitag, 11. November, ab 14 Uhr laden die Gemeinde Uttenweiler und das Landratsamt Biberach zu einer öffentlichen Baustellenbesichtigung ein. Treffpunkt ist die Bushaltestelle im Weiler Dobel zwischen Uigendorf und Ober-wachingen.