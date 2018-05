Betrunkene randalieren in Bude

Alle Hände voll zu tun hat die Polizei am Donnerstagabend in Uttenweiler gehabt. Mehrere Jugendliche hatten in einer Jugendbude randaliert. Die Polizei war über Notruf verständigt worden, nachdem sich in der Bude mehrere Schlägereien entwickelt hatten. In der Folge musste die Polizei mehrere aggressive, betrunkene Jugendliche in Gewahrsam nehmen und an deren Eltern übergeben. Gegen mehrere Personen laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung. Ein 18-Jähriger wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.