Bessere Kommunikation, aber wenige Änderungen

Viel soll sich nicht für die Uttenweiler Feuerwehr ändern, wenn die neuen Satzungen für das Feuerwehrwesen umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat die Neufassung in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen.

Wie Bürgermeister Werner Binder erläuterte, unterhält die Gemeinde Uttenweiler fünf Feuerwehren plus Jugendfeuerwehr. Das Feuerwehrgesetz sehe allerdings seit den 1990er-Jahren vor, dass die örtlichen Wehren in Einsatzabteilungen aufgehen und darüber eine Gesamtfeuerwehr eingerichtet wird. Somit sollen sich alle bisher eigenständigen Wehren in einer Gesamtfeuerwehr organisieren, wobei in Ahlen, Dieterskirch, Offingen, Sauggart und Uttenweiler insgesamt fünf Einsatzabteilungen eingerichtet werden. Aus allen Abteilungen werde zukünftig ein Gesamt-Kommandant mit Stellvertreter gewählt, den einzelnen Abteilungen stehe jeweils ein Abteilungskommandant vor. Auch die Gesamt-Jugendfeuerwehr werde in die neue Struktur eingefügt, die in einem längeren Prozess vorbereitet wurde. So fanden bereits entsprechende Kommandantenrunden statt sowie ein Informationsabend für alle Feuerwehrmitglieder. Im Rahmen des Informationsabends des Kreisfeuerwehrverbands wurde das Thema ebenfalls mit den anwesenden Mitgliedern besprochen.

Nun soll zunächst ein Bedarfsplan entstehen, so Bürgermeister Binder: „Eine gute Kommunikation zwischen den Wehren ist geplant, aber es ändert sich nicht viel.“ Der Gemeinderat stimmte jedenfalls der vorgelegten Satzung wie auch dem vorgelegten Entschädigungsgesetz einstimmig zu. Bei Letzterem sollen sich zukünftig Förderungen auch daran bemessen, ob man sich gesetzeskonform verhalte. Auch sollen veraltete Satzungen bezüglich der Entschädigungen sowie des Kostenersatzes angepasst werden, indem die Entschädigungen mit dem Kommandanten abgestimmt werden.