Zwei Fahrer stoppte die Polizei am Sonntag in Uttenweiler und in Bad Schussenried. In einem Fall wurde der Konsum von Cannabis festgestellt, im anderen Fall hatte die Fahrerin Alkohol getrunken.

Gegen 22.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 18-Jährigen, der mit seinem BMW auf der Sauggarter Straße in Uttenweiler unterwegs war. Während der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann sich unter dem Einfluss von Drogen hinters Steuer gesetzt hatte. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Bei einer Durchsuchung des Autos fanden die Beamten ein Tütchen mit Marihuana. Der 18-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den 18-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Ähnlich erging es einer 30-jährigen VW-Fahrerin in Bad Schussenried. Sie war kurz nach 23 Uhr einer Polizeistreife in der Biberacher Straße aufgefallen. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Den VW musste sie stehen lassen. Die Frau muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.