Belag bei Minderreuti wird saniert

Der Belag auf der K 7535 zwischen Minderreuti und Uttenweiler wird von Donnerstag, 12. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 27. Juli, saniert. Die Belagssanierung beginnt am Ortsende von Minderreuti und endet an der Zufahrt zum Uttenweiler Freibad, zirka 150 Meter vor dem Auf- und Abfahrtsast zur B 312. Die Zufahrt zum Uttenweiler Freibad ist aus Richtung Uttenweiler möglich. Der Verkehr der K 7535 wird von Uttenweiler über die B 312 Richtung Ahlen, in Ahlen über die K 7585 Richtung Seekirch, weiter über die K 7554 Seekirch Richtung Alleshausen und rechts über die K 7535 Richtung Brasenberg/Minderreuti in beide Fahrtrichtungen umgeleitet.

