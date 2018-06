Bei Starkregen wird es kritisch

Bei einem starken Gewitterregen oder zu Zeiten der Schneeschmelze kann es ganz schnell gehen: Dann werden aus unscheinbaren Bächlein reißende Flüsse, dann droht Hochwasser. Um im Krisenfall rasch reagieren zu können, hat die Gemeinde Uttenweiler nun einen Hochwasseralarm- und Einsatzplan erstellt. Darin ist genau geregelt, wer wann für welche Maßnahme verantwortlich ist. Der Gemeinderat erteilte in der jüngsten Sitzung einstimmig seine Zustimmung.

Ein hoher Wasserstand am Reutibach, Starkregen ab 35 Litern pro Quadratmeter in einer halben Stunde, Dauerregen mit 60 Litern am Tag oder Schneeschmelze in Verbindung mit mildem Wetter oder Bodenfrost: Trifft einer dieser Indikatoren zu, dann wird es kritisch für Uttenweiler. Das Ortsbauamt und der Uttenweiler Feuerwehrkommandant haben deshalb die Wetterlage stets im Blick. Sie sind für das ständige Monitoring zuständig und greifen dabei auf die Erfahrungswerte der früheren Jahre zurück. Werden definierte Warnschwellen überschritten, dann heißt es handeln, dann greifen bestimmte Maßnahmen.

Geregelt sind sie im Hochwasseralarm- und Einsatzplan der Gemeinde, den Ortsbaumeister Markus Rieger vor dem Gemeinderat erläuterte. Hier sind Abläufe und die Bedienung von Schutzeinrichtungen festgelegt und vor allem die Zuständigkeiten geklärt. Abhängig vom Grad der Bedrohung gliedert sich der Alarm- und Einsatzplan in verschiedene Alarmstufen: Warnphase, Kontrollphase und Abwehrphase.

So kann die Gemeinde schon früh auf eine Hochwassergefahr reagieren und etwa rechtzeitig die Einsatzbereitschaft sicherstellen und Einsatzmittel bereitstellen. Gefährdete Zonen werden besonders kontrolliert und Abflussstörungen frühzeitig behoben. In der Abwehrphase stehen Schutz und Rettung von Menschen, Tieren und Eigentum im Vordergrund. Hochwassergefahren müssen abgewehrt und Barrieren errichtet werden.

Gemeindearchiv ist gefährdet

Einige Objekte seien besonders sensibel, so Ortsbaumeister Rieger., hier seien bei Hochwasseralarm konkrete Maßnahmen der Gefahrenabwehr geplant. Dazu gehört etwa der Schlossmühlweiher, der bei Starkregen überlaufen kann und dann den Bereich der Schlossmühle, die Hauptstraße und das angrenzende Schlosshofareal flutet.

Bei einem extremen Hochwasser herrscht auch in der Ortsmitte Land unter, bei einem 100-jährlichen Hochwasser dürfte unter anderem der Hochwasserüberlaufschacht beim Gasthaus Bären betroffen sein, schon ein 50-jährliches Hochwasser gefährdet die wertvollen Dokumente des Gemeindearchivs im Untergeschoss des Rathauses. Auch in Aderzhofen und Sauggart gibt es einige sensible Bereiche, während in Ahlen und Offingen bei starken Regenfällen wild abfließendes Hangwasser für einige Wohnhäuser kritisch werden kann.

Die Maßnahmen des Alarm- und Einsatzplans, der auch mit dem Landratsamt Biberach abgestimmt wurde, sollen nun mit den Feuerwehren durchgespielt werden, kündigte Ortsbaumeister Rieger an: „Das muss man trainieren.“ Dennoch werde man auch in Zukunft Hochwasser nicht ganz vermeiden können, ergänzte Bürgermeister Werner Binder.: „Wir haben hier einfach die entsprechende Wetterlage.“ Allerdings stelle der Alarm- und Einsatzplan auch eine Voraussetzung dar, um Fördergelder für Hochwasserschutzmaßnahmen zu erhalten.